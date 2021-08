Lieke Martens bij laatste drie voor titel Europees voetbalster van het jaar

Aftellen FC Utrecht in de top drie? Club blijft onvermin­derd ambitieus

14 augustus Hoe vaak ging het in het afgelopen jaar over die ene uitspraak van Frans van Seumeren, op de dag van het vijftigjarig jubileum van FC Utrecht (1 juli 2020), toen hij zei dat zijn club de top 3 wilde gaan aanvallen? Volgens iedereen binnen de club werden die woorden verkeerd geïnterpreteerd en wil Utrecht domweg een volgende stap zetten, nu het al jaren in de top 6 speelt.