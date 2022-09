Lieke Martens brengt Paris Saint-Germain met doelpunt stap dichter bij groepsfase CL

Wie is eigenlijk de baas bij PSV? Dit zijn de toezicht­hou­ders achter het vertrek van John de Jong

Wie is hier eigenlijk de baas? Dat was zondagmiddag na PSV-Feyenoord ongetwijfeld de meest bijzondere vraag die Ruud van Nistelrooij in zijn korte carrière als trainer heeft gekregen. Hij wees naar de raad van commissarissen, die in Eindhoven steeds meer aan de touwtjes trekt.

20 september