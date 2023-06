Lieke Martens in het huwelijksbootje gestapt: ‘Voelde me geweldig in deze jurk’

Martens, in 2017 verkozen tot de beste voetbalster ter wereld en vorig jaar tot mooiste sportvrouw van Nederland, was eerder zeven jaar samen met Kevin Koolhof. In 2018 vertelde ze dat hun relatie voorbij was. De dertigjarige aanvalster werd na het succesvolle EK van 2017 snel wereldberoemd, maar benadrukte dat de breuk daar niets mee te maken had. Ze was immers ‘echt niet veranderd’.