Liesblessure Robben valt mee: ‘Ik had erger verwacht, maar dit is hoopvol’

Die kwetsuur is niet zo ernstig, laat Robben nu weten, na onderzoek in het ziekenhuis. ,,Het schoot na een paar passen in m'n lies, onverwachts, toen ik wou wegdraaien bij een soort countermomentje. Ik wil het niet teveel over prognoses hebben, we zullen even kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ik ben heel erg blij dat de schade meevalt. Ik had erger gevreesd en verwacht, maar gelukkig is er niks kapot. In de spier zit geen scheur, dus dat is wel hoopvol.”



Hoe hij nu terugkijkt op het duel met PSV? ,,Met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het gewoon drie keer... Oh nee, ik mag niet vloeken, maar je weet wat ik wilde gaan zeggen. Aan de andere kant: het begon heel mooi. Ook al eindigde het in het slechtst denkbare scenario, daar kunnen we vrij duidelijk over zijn. Ik zag het eigenlijk als een mooie beloning. Voor mezelf, voor de mensen die de afgelopen tijd keihard met mij keihard hebben gewerkt. Dit was een harde klap in het gezicht, maar nu is het pleisters plakken, heel snel uithuilen en keihard weer doorgaan.”