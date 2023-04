Lineth Beerensteyn en Lieke Martens helpen Oranje Leeuwinnen aan ruime zege op Polen

Exact honderd dagen voor de start van het WK wonnen de Oranjevrouwen vanavond van Polen op Het Kasteel: 4-1. En nu al is voor een groot deel in te tekenen wie het moeten gaan doen in Australië en Nieuw-Zeeland. Opvallende ‘nieuwe’ namen die grote kans maken, zijn Victoria Pelova, Damaris Egurrola (beiden 23) en Esmee Brugts (19).

Andries Jonker draait er al langer niet omheen: de tijd van experimenteren bij de Oranje Leeuwinnen was vorig jaar, nu niet meer. In februari bivakkeerde hij op Malta met zijn selectie en de afgelopen paar dagen oefende hij tegen Duitsland (0-1) en vanavond Polen.

Jonker week in zijn opstelling tegen de nummer dertig van de FIFA-wereldranglijst niet af van de wedstrijd tegen Duitsland, behalve dat hij Esmee Brugts weer fit had en het 19-jarige talent opstelde als buitenste speler aan de linkerkant in een 3-5-2-formatie. Dat ging ten koste van Kerstin Casparij. Op Malta speelde Jonker óók twee keer in nagenoeg dezelfde opstelling, toen in 4-3-3, met de ene wedstrijd Fenna Kalma in de spits en de andere Lineth Beerensteyn.

Die laatste mocht vanavond starten nadat ze vrijdag tegen Duitsland nog opgelegde kansen miste. Ze beloonde dat vertrouwen door raak te koppen, 2-1, nadat een voorzet van Lieke Martens voor rust al via een Poolse rug was binnengevallen. Beerensteyn verzorgde een kwartier voor tijd ook nog een assist op Martens voor de 3-1.

Beerensteyn maakt, bij afwezigheid van de geblesseerde topscorer Vivianne Miedema, straks goede kansen op een basisplek in Nieuw-Zeeland en Australië. Eigenlijk is een groot deel van de basisspeelsters met wie Jonker een gooi wil doen naar een stunt op het WK, nu al in te vullen, even los van eventuele blessures of andere omstandigheden.

Daphne van Domselaar is de eerste keeper en dat Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen de as voor haar vormen, is duidelijk. Ook Daniëlle van de Donk en Lieke Martens werden (logischerwijs) in alle vier laatste oefenwedstrijden opgesteld. Jill Roord (maker van de 4-1 tegen Polen) en Jackie Groenen misten beiden twee van de laatste vier interlands door blessures, maar zijn normaal gesproken zekerheidjes.

Opvallender zijn de namen van Damaris Egurrola, Victoria Pelova en Esmee Brugts, tot voor kort geen vaste basisspeelsters van de Oranjevrouwen. Egurrola en Pelova begonnen in alle vier laatste duels in de basis. Pelova lijkt doorgedrongen te zijn tot de kern van dit Oranje, na jaren op het tweede plan. En aanvaller Brugts van PSV lijkt zich op te kunnen maken voor een basisplek aan de linkerkant, als (vleugel)verdediger.

Casparij en recordinternational Sherida Spitse zullen nog goede hoop hebben zich ertussen te spelen. Verdedigend lijken alleen Janssen en Van der Gragt verzekerd van een plek. Casparij kan als rechts- en linksback spelen en ook Spitse kan achterin spelen naast Janssen en Van der Gragt. Zij is ook nog eens belangrijk met haar trap en leiderschap, maar op het middenveld lijkt ze de strijd te hebben verloren.

Natuurlijk, honderd dagen is nog lang. Situaties kunnen veranderen, speelsters kunnen geblesseerd raken, hun vorm verliezen of juist in topvorm raken. Feit is dat als je nu een opstelling voorspelt voor de openingswedstrijd van het WK, op 23 juli tegen Portugal, je er nooit héél ver naast kunt zitten. Op 2 juli oefenen de Oranjevrouwen nog één keer tegen België voordat ze naar Sydney vertrekken als laatste tussenstop, voordat het basiskamp in Nieuw-Zeeland wordt betrokken. Best wat speelsters zullen daar met vertrouwen naartoe leven, wetende dat het met hun WK-papieren wel goed zit.

Nederland speelt op 2 juli nog een uitzwaaiwedstrijd tegen België in Kerkrade. Het WK begint voor de Leeuwinnen op 23 juli in Dunedin (Nieuw-Zeeland) tegen Portugal. Volg het duel hieronder.

