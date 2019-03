Met een slap rollertje maakte de nog jonge middenvelder er 1-1 van tegen de Spaanse grootmacht. De bal kon er eigenlijk niet in, maar stuiterde tussen de benen van Paco Buyo toch het doel in. Twee weken later bleef het in Eindhoven 0-0, waardoor PSV de finale bereikte. Dankzij dat wonderlijke uitdoelpunt van de nog jonge middenvelder dus. In de eindstrijd werd Benfica na strafschoppen verslagen. Linskens: ,,Het Bernabéu stil krijgen, dat blijft je altijd bij. Het is zo’n immens stadion, er was zoveel herrie. Opeens hoorde je niets meer van die 90.000 man.”