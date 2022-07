Lisandro Martínez tekent tot 2027 in Manchester, Ajax ver met ‘powerhouse’ Calvin Bassey

Bassey (22) is een linksbenige verdediger die zowel centraal als op de flank uit de voeten kan. De zesvoudig Nigeriaans international maakte bij Rangers, met wie hij de Europa League-finale haalde, indruk als powerhouse. Bassey is fysiek ijzersterk en beschikt daarnaast over een enorme drive en behoorlijke techniek. Dat maakt hem niet alleen een sterke, maar ook vermakelijke verdediger.



Dat is ook Ajax opgevallen. De landskampioen is zelfs al een eind op weg in de onderhandelingen met het doelwit en diens werkgever. Bronnen rondom de club verzekeren dat Bassey niet alleen de opvolger van Martínez moet worden, maar ook gaat worden.