Lisandro Martínez verlengt contract bij Ajax tot 2025: ‘Ik ben hier enorm gegroeid’

De 1,75 meter lange verdediger uit Gualeguay maakte in juli 2019 voor 7 miljoen euro de overstap van Defensa y Justicia naar Ajax. Martínez speelde tot nu toe 92 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor vijf goals en vijf assists. Op 27 juli 2019 maakte hij zijn debuut voor Ajax tegen PSV (2-0) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.



Martínez speelde tot op heden drie interlands voor Argentinië. Hij deed afgelopen zomer op de Copa América alleen mee in de laatste poulewedstrijd tegen Bolivia, die met 4-1 werd gewonnen. Argentinië versloeg in de finale gastland Brazilië en won daarmee voor het eerst sinds de Copa América in 1993 weer eens een prijs. Eerder speelde Martínez al een helft voor de nationale ploeg tegen Venezuela (22 maart 2019) en Chili (4 juni dit jaar).