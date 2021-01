LIVE | ADOmet nieuwkomers Fraisl, Mokhtar en Adekanye begonnen tegen Sparta

Samenvatting Brobbey praat niet over contract, maar Ten Hag wel: ‘Hij heeft een mooie toekomst bij Ajax’

29 januari Brian Brobbey was donderdag tegen Willem II het goudhaantje bij Ajax, maar verscheen na afloop niet voor de tv-camera's. En dus was het aan trainer Erik ten Hag om zijn licht te laten schijnen over de glansrol van de pas 18-jarige spits.