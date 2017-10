LIVE: Advocaat blikt vooruit op duel met Wit-Rusland

Poll Wat gaat Oranje doen tegen Wit-Rusland?

14:08 Het Nederlands elftal neemt het morgen in Borisov op tegen Wit-Rusland. Winst is van levensbelang, wil Oranje nog een kans maken op het WK. Daarnaast is ook het doelsaldo belangrijk, want Zweden staat er een stuk beter voor. Het duel met de Scandinavische rivaal is dinsdag.