LIVE: Robben wil niets zeggen over mogelijk afscheid Oranje

Late der­by-ont­snap­ping RKC leidt tot dolle vreugde bij keeper Vaessen

8 oktober RKC Waalwijk heeft in blessuretijd een punt overgehouden aan de Brabantse derby tegen FC Den Bosch. In Waalwijk had Mats Deijl de Bosschenaren al vroeg op voorsprong gezet. Ingo van Weert kopte in de 96ste minuut de gelijkmaker binnen: 1-1.