LIVE | Ajax begint met debutant Scherpen en Rensch aan bekerduel met Utrecht

Twee spelers van PS­V-tegenstan­der Omonia testen na trip naar Eindhoven positief op coronavi­rus

12 december Het Cypriotische Omonia Nicosia heeft zaterdagmorgen bekendgemaakt dat twee spelers van die ploeg na de trip naar Eindhoven van deze week positief testten op het coronavirus. Om welke leden van het team het gaat, is niet bekendgemaakt. Omonia was donderdag in het Philips Stadion en verloor daar de laatste groepswedstrijd van PSV, met 4-0.