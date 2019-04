LIVE | Ajax-fans vallen over elkaar heen voor kaarten

Kan stuntploeg Ajax in Londen fundament bouwen voor CL-finale?

8:08 Ajax wil vanavond in het uitduel met Tottenham Hotspur de basis leggen voor een plaats in de finale van de Champions League. Trainer Erik ten Hag heeft een fitte selectie voor het eerste duel in de halve eindstrijd, nu Noussair Mazraoui weer beschikbaar is na een enkelblessure. Zijn collega Mauricio Pochettino mist met Harry Kane en Son Heung-min zijn beide topspitsen. Ook Harry Winks, Erik Lamela en Serge Aurier zijn voorlopig niet inzetbaar.