LIVE | Ajax kan nog niet imponeren in Venlo

LIVE | ADO met Necid dicht bij openings­tref­fer tegen Sparta

18:42 Sparta is uitstekend aan het eredivisieseizoen begonnen. De ploeg van Henk Fräser speelde in De Kuip met 2-2 gelijk tegen Feyenoord en won in eigen huis van VVV Venlo met maar liefst 4-1. ADO Den Haag wacht door nederlagen tegen FC Utrecht (2-4) en PSV (3-1) nog op de eerste overwinning. Slaagt de ploeg van Fons Groenendijk er zaterdagavond in om de hatelijke '0' weg te poetsen? Volg hieronder de wedstrijd.