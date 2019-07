LIVE | Ajax met Blind op het middenveld, PSV met Lammers in de spits

JC-Schaal: gevecht om een hoofdprijs of een veredelde oefenpot?

11:26 Ajax en PSV gaan vanavond (18.00 uur) de strijd aan om de Johan Cruijff Schaal. De vraag is altijd of de Nederlandse Supercup telt als een échte prijs en meer is dan een veredelde oefenwedstrijd. Ajax-coach Erik ten Hag liet er geen twijfel over bestaan. ,,Het is een prijs en we willen alle prijzen pakken. De Arena is uitverkocht. Bovendien kan het duel als de opmaat voor het seizoen worden gezien.’’