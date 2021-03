LIVE | Ajax met Neres en Schuurs op bezoek bij PEC Zwolle

Klaassen kijkt uit naar weerzien met Sulejmani: ‘Dat was zo mooi aan hem’

9 maart Davy Klaassen kijkt uit naar het weerzien met Miralem Sulejmani, de Servische aanvaller die donderdag (18.55 uur) met BSC Young Boys in de achtste finales van de Europa League aantreedt in de Johan Cruijff Arena. ,,Hij is een heel fijne gozer die toentertijd ook oog had voor de jonge jongens. Buiten het feit dat hij goed kan voetballen was dat mooi aan hem”, zegt Klaassen op de website van Ajax.