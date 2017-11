LIVE: Ajax met Zeefuik en Wöber als backs tegen Roda JC

We pakken direct de opstelling van Ajax erbij. Coach Marcel Keizer heeft een beetje moeten improviseren, want hij kent een aantal afwezigen. Zo zijn Klaas-Jan Huntelaar, Amin Younes, en Daley Sinkgraven geblesseerd. Nick Viergever is niet helemaal okselfris en start op de bank.



Max Wöber speelt daardoor als linksachter, en Deyovaisio Zeefuik rechtsback. Joël Veltman verhuist naar het centrum. Links voorin begint Justin Kluivert.