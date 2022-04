LIVE | Al binnen een minuut kans voor Feyenoord én FC Utrecht, thuisploeg met Dessers en Linssen

PS­V-spe­ler Ramalho gelooft nog 'voor 100 procent’ in titel: 'Er kan nog veel gebeuren’

Eran Zahavi vond dat PSV wat minder gefocust was in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De nummer 2 van de eredivisie boekte na een vroege achterstand een nipte zege in Leeuwarden (1-2) en mag nog altijd hoop koesteren op de landstitel.

0:23