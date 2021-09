LIVE | Antony in topvorm knalt Ajax op ruimere voorsprong tegen FC Groningen

Sparta maakt ambitie niet waar tegen hekkenslui­ter PEC

22 september De ambities logen er niet om bij Sparta. Zes punten wilden de Rotterdammers halen uit de duels met PEC Zwolle en Cambuur. In die missie zal de ploeg van Henk Fraser in elk geval niet slagen na het 1-1 gelijkspel van in Overijssel. Zondag, tegen de Friezen, is een zege prompt bittere noodzaak om weg te komen uit de gevarenzone.