LIVE | AZ op rozen tegen Go Ahead Eagles dankzij Karlsson en De Wit

Keuken Kampioen Divisie Excelsior en ADO Den Haag delen koppositie, opnieuw pijnlijke avond voor NAC

24 september Excelsior heeft in eigen huis uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Mede dankzij spits Thijs Dallinga, die voor de achtste en negende keer dit seizoen trefzeker was, won Excelsior met 3-0 van Jong PSV. ADO Den Haag won ook (2-0 van Roda JC) en gaat met Excelsior gedeeld aan de leiding. Excelsior neemt de koppositie over van Jong AZ, dat met 1-0 verloor van het Telstar van bondscoach Louis van Gaal.