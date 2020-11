LIVE | AZ start zonder Boadu, maar mét Martins Indi in Heerenveen

Interview ‘Hansie’ altijd op zoek naar erkenning: ‘Mijn vader was niet zo scheutig met compliment­jes’

7 november Hans Kraay jr. (60) kan het ene moment verlekkerd vragen naar de echtgenote van Mario Götze, om even later serieus de opbouw van Feyenoord te analyseren. Als volstrekt uniek tv-fenomeen komt ‘Hansie’ er achteloos mee weg. Wat is dat toch? ,,Status doet mij he-le-maal niets.’’