LIVE | Basisdebuut Ajacied Van Axel Dongen (17) in bekerduel met Excelsior Maassluis

Pascal Jansen onder de indruk van FC Twente: ‘Hun groei is uitermate knap’

AZ kan morgen in de uitwedstrijd tegen FC Twente, in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker niet beschikken over Bruno Martins Indi. De centrale verdediger is niet op tijd hersteld van een blessure, die hem zondag in de ontmoeting met Fortuna Sittard in de eredivisie ook al aan de kant hield. Sam Beukema verving hem toen.

18 januari