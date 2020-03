LIVE | Blijft Feyenoord ook tegen Willem II in de 'winning mood’?

Video Hoe goed is Sam Lammers? ‘Hij mist wel wat gif’

11:06 In de schaduw van Ajax, AZ en Feyenoord strijdt ook PSV nog om een topklassering. Met opnieuw Sam Lammers (22) in de spits, vanmiddag tegen FC Groningen. Hoe goed is hij? Drie ervaringsdeskundigen oordelen.