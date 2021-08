LIVE | Cambuur en FC Groningen zorgen voor vermakelijke openingsfase

wedstrijdverslag Hardwer­kend GA Eagles loopt verdiend punt mis bij eredivisie­ren­tree tegen Heerenveen

13 augustus Go Ahead Eagles gooide bij de rentree in de eredivisie de schroom net te laat van zich af. De ploeg uit Deventer speelde tegen Heerenveen een uitstekende tweede helft, alleen ontbrak het restje geluk dat een verdiend doelpunt had moeten opleveren. Heerenveen had zodoende aan een vroege treffer van Tibor Halilovic genoeg om er met de winst vandoor te gaan: 0-1.