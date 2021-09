LIVE | Cambuur laat na rust niets heel van Go Ahead: ook Jacobs trefzeker

Video Straf voor selfie met Memphis? ‘Amin bedoelde het grappig, maar het kan écht niet’

7 september Een dikke boete en een stadionverbod, of laten gaan? De KNVB zit in zijn maag met de 13-jarige Amin Aktaou, die zaterdagavond in Eindhoven het veld op rende voor een selfie met Oranje-vedette Memphis Depay. ,,Het gevaar van copycat-gedrag is groot.”