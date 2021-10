LIVE | Cambuur schakelt tandje bij tegen Fortuna in Sittard

Ware clubliefde houdt ADO Den Haag overeind: ‘Maar misschien krijg ik straks geen salaris meer’

12:00 Zelfs als ADO Den Haag degradeert of aan de rand van de afrond bungelt, is er nog altijd een team dat gewoon doorbuffelt. Een team waar nooit voor gejuicht wordt en waar niemand ooit over praat of schrijft. De laatste mensen die het kantoor van de Haagse club draaiend houden, doen dat alleen uit clubliefde.