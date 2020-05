LIVE | Cambuur-trainer De Jong gaat uit van goed nieuws, Jansen wil eensgezindheid bij topoverleg in Zeist

Video Niet overal dezelfde tegemoetko­ming: geld terug bij Ajax of sleutelhan­ger­kor­ting bij RKC

13 mei Ook als het om compensatie gemiste wedstrijden van seizoenkaarthouders gaat, is eenheid in de eredivisie ver te zoeken. Terwijl vrijwel alle clubs dankbaarheid uitspreken richting de fans, hopen ze dat die van een tegemoetkoming afzien. Uit een rondgang van deze site blijkt dat het voor bijzondere goedmakertjes zorgt voor supporters, die dit seizoen drie, vier of soms zelfs vijf thuiswedstrijden moeten missen.