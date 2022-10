LIVE Champions League | Ajax moet winnen van Liverpool voor CL-overwintering, Berghuis raakt de paal

Ajax wil overwinteren in de Champions League. Een thuiszege op Liverpool is vanavond noodzakelijk voor de ploeg van Alfred Schreuder om hoop te houden op de knock-outfase van het grootste Europese clubtoernooi. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 21.00 uur, volg alle ontwikkelingen hier in ons liveblog.