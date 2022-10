LIVE Champions League | Ajax tegen Napoli met Mohammed Kudus in spits, Brian Brobbey op bank

PSV worstelt met invulling van de spitsposi­tie: dit is waarom Luuk de Jong zo gemist wordt

Geblesseerde spelers worden in de beeldvorming vaak alleen maar beter op het moment dat hun ploeg slecht draait. Dat PSV Luuk de Jong enorm mist, is niettemin volkomen duidelijk. Met name Yorbe Vertessen moet nu zijn kans gaan pakken. Of krijgt Anwar El Ghazi nog een kans?

17:00