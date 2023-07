LIVE Conference League | FC Twente opent jacht op ticket tegen Zweedse club, Van Wolfswinkel wissel

Voetbal­le­gen­des leven voort in populaire game: ‘Met name Ruud Gullit en Johan Cruijff zijn erg populair’

Stuur topspits Erling Haaland weg met een splijtende steekpass van Zinédine Zidane of laat Johan Cruijff een afgemeten voorzet van Lionel Messi tegen de touwen knallen. Het kan allemaal in de voetbalgames van producent Electronic Arts. E-sporter Dani Hagebeuk (25) en marketingexpert Chris Woerts (64) zijn positief gestemd over de terugkeer naar het verleden in het megapopulaire spel. ,,Dit is goed voor het historisch besef van de jeugd.”