LIVE Conference League | Spanning toch weer terug voor in Liechtenstein na fout Bazoer

Virgil van Dijk: ‘Ajax is net als Liverpool, als het minder gaat is er snel druk en kritiek’

Virgil van Dijk wil woensdagavond de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League aangrijpen om te laten zien hoe goed Liverpool nog kan voetballen. ,,We hebben aan een gelijkspel voldoende om te overwinteren”, zei hij. ,,Maar we willen winnen. We zijn Liverpool, in mijn ogen nog steeds een van de beste clubs in de wereld.”

25 oktober