LIVE | Danilo mist penalty, maar schiet Twente uit rebound op rozen

De Boer opgelucht: ‘Niet tevreden met resultaat, maar dit geeft bepaalde rust’

15 oktober Frank de Boer was niet blij met het 1-1 gelijkspel tegen Italië, maar wel met de manier waarop Oranje speelde. ,,Dit geeft een bepaalde rust. Dan gaat het niet meer alleen daarover. Dan kunnen we nu over dingen praten die ik belangrijk vind: voetbal", zei de bondscoach voor de camera van de NOS.