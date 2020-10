LIVE | De Boer kiest voor vijf verdedigers, weer geen basisplaats voor Berghuis

Topper in KKD NAC - Cambuur vanwege verlengde thuisqua­ran­tai­ne verplaatst naar volgende week

12:04 Voor de tweede opeenvolgende speeldag gaat een wedstrijd van NAC niet door. In overleg met de KNVB is besloten dat de ontmoeting met Cambuur verplaatst wordt van vrijdag 16 oktober naar dinsdag 20 oktober met als aanvangstijdtip is dan 18.45 uur.