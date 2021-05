LIVE | De Rooij schiet NAC op voorsprong tegen Volendam in eerste ronde play-offs

Samenvatting Feyenoord kan direct Europees ticket vergeten na gelijkspel bij Heracles

13 mei Feyenoord kreeg opeens weer zicht op plek vier. Concurrent Vitesse worstelde in Limburg (3-3) en een driepunter had de Rotterdammers toch weer in de buurt van plek vier gebracht. Maar de Rotterdammers konden ook in Almelo tegen Heracles niet de hoogste versnelling vinden: 1-1.