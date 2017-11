LIVE: Dolberg en Siem de Jong krijgen hun kans tegen FC Utrecht

El Ahmadi voorkomt bij ADO nieuwe deceptie Feyenoord

14:29 De negatieve reeks waar regerend landskampioen Feyenoord alweer een tijdje aan bezig is, is ook in Den Haag niet tot stoppen gebracht. Met slechts drie overwinningen in de laatste dertien wedstrijden en slechts één overwinning in de laatste zeven competitiewedstrijden blijft er sprake van een sportieve chaos bij de nummer zes van de eredivisie.