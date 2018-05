Ajax wint laatste wedstrijd, spreekkoren tegen Ten Hag

Door Daniël Dwarswaard



Erik ten Hag had zijn elftal voor de laatste wedstrijd van het seizoen omgegooid. Klaas-Jan Huntelaar speelde achter diepe spits Kasper Dolberg. Hakim Ziyech, die zijn laatste wedstrijd als Ajacied speelde, had een rol als hangende rechtsbuiten. Azor Matusiwa maakte als verdedigende middenvelder zijn debuut in Ajax 1.



Het experiment van de trainer werkte allerminst. Ajax maakte op het kunstgras van Excelsior een lamlendige indruk. De 1-0 achterstand na twintig minuten was daardoor niet eens verrassend. De manier was kolderiek. Matthijs de Ligt wilde terugspelen op keeper Kostas Lamprou (die mocht spelen in plaats van Andre Onana), maar door een gigantische miscommunicatie verdween de bal in het doel.



Lamprou, die al niet geliefd is bij het Ajax-publiek, kreeg in het restant van de wedstrijd de volle laag van het uitvak. Die had het ook gemunt op Ten Hag die volgens de meegereisde supporters moet 'oprotten'. Ook beten de fans het elftal toe dat Ajax 'nog nooit zo slecht is geweest'.



Direct na rust maakte Ajax via Justin Kluivert gelijk. De linksbuiten kopte een fraaie voorzet van Ziyech. Niet veel later kwamen de Amsterdammers op voorsprong door een rake strafschop van Dolberg. Even voor rust was Huntelaar met een blessure uitgevallen waardoor het elftal van Ajax weer in een veel logischere formatie op het veld stond. Ajax sloot het dramatische seizoen daardoor af met een zuinige overwinning.