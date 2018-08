LIVE | Eerste eredivisieduel ooit voor FC Emmen in Den Haag

Van Bommel verklaart winst op FC Utrecht: 'Domineren en controle­ren'

9:13 Mark van Bommel deed het tijdens de persconferentie na PSV-FC Utrecht rustig aan, na de winst van zijn eerste eredivisiewedstrijd als coach. Er was bij hem zeker geen sprake van euforie, maar via een grijns was wel de tevredenheid te zien. Met de 4-0 zege op FC Utrecht, de afgelopen jaren een top-5 ploeg, kreeg PSV de gewenste start.