LIVE eredivisie | AZ jaagt op gelijkmaker tegen Heerenveen na vroege tegengoal én vuurwerk op veld

Met video Slot ziet in Van den Belt zelfde type aankoop als Wieffer: ‘Maar ontwikke­ling is moeilijk in te schatten’

Feyenoord-trainer Arne Slot ziet in de deze week gecontracteerde Thomas van den Belt van PEC Zwolle een zelfde type aankoop als Mats Wieffer. De Rotterdammers namen de 23-jarige Wieffer na vorig seizoen over van Excelsior, dat toen nog in de eerste divisie voetbalde. Afgelopen week maakte de middenvelder zijn debuut als international.