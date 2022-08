Live eredivisie | AZ laat in tweede helft kansen liggen om op voorsprong te komen

Interview Feyenoord-coach Arne Slot: ‘Transfers Tyrell Malacia en Luis Sinisterra moeten het vliegwiel­ef­fect hebben’

Aan de vooravond van zijn tweede seizoen als trainer van Feyenoord toont Arne Slot (43) zich strijdlustig. ,,Wij zitten in een andere fase dan Ajax en PSV. Dat was vorig seizoen niet anders en toen bleven we ook lang in de buurt.’’

5 augustus