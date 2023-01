LIVE eredivisie | Basisplek voor Luuk de Jong en Joey Veerman bij PSV, dat moet winnen van Go Ahead

Het geplaagde PSV neemt het vanmiddag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren hebben sinds het einde van het WK bijzonder veel moeite om punten te pakken en zijn momenteel de nummer vier van de eredivisie. Wat kunnen de mannen van trainer Ruud van Nistelrooij tegen de middenmoter uit Deventer? Volg het duel vanaf 16.30 uur in ons liveblog.