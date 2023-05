LIVE eredivisie | Brobbey verzuimt Ajax vroeg aan voorsprong te helpen in belangrijk duel met Utrecht

Eredivisie | Volg hier alle tussenstan­den van de negen wedstrij­den van vanmiddag

Met de 33ste speelronde, en alle negen duels om 14.30 uur, werkt de eredivisie toe naar het einde van het seizoen 2022-2023. Feyenoord is kampioen en SC Cambuur en FC Groningen zijn gedegradeerd. Wordt Ajax nog tweede, of eindigen de Amsterdammers als vierde? Wie pakt het vierde ticket voor de Europese play-offs en wie wordt veroordeeld tot de 16de plaats en dus play-offs om degradatie te voorkomen. Volg hierboven alle tussenstanden van de negen wedstrijden of klik op de wedstrijden hieronder om onze liveblogs te volgen.