LIVE eredivisie | Cambuur krijgt op slotdag bezoek uit Waalwijk

LIVE eredivisie | Verzekert PSV zich bij AZ van tweede plek na roerige week?

Eén puntje in Alkmaar is alles wat PSV nodig heeft om zich te kwalificeren voor de derde voorronde van de Champions League. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want AZ kan met wat geluk ook nog derde worden én de Eindhovenaren zagen deze week hun trainer opstappen. Hoe PSV dit verwerkt volg je hier vanaf 14.30 uur.