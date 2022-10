LIVE eredivisie | Dolend Vitesse neemt het in Leeuwarden op tegen Cambuur

Met video Van Nistel­rooij na gemakkelij­ke zege op FC Zürich en rust voor sterkhou­ders: ‘Een perfecte avond’

PSV walste donderdagavond opnieuw over FC Zürich (5-0) heen en beleefde volgens Ruud van Nistelrooij daarmee een ‘perfecte’ avond. De PSV-trainer is benieuwd of zijn volgende week in de clash met Premier League-koploper Arsenal kan gaan verrassen.

13 oktober