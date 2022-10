LIVE eredivisie | Dusan Tadic zet Ajax met rake strafschop op voorsprong bij brutaal FC Volendam

Ajax gaat vanmiddag vanaf 16.30 uur in Volendam op jacht naar eerherstel in de eredivisie. De Amsterdammers speelden vorige week gelijk tegen Go Ahead Eagels en in de speelronde daarvoor werd verloren van AZ. Dankzij ook nog twee nederlagen in de Champions League is Ajax al vier duels zonder zege. FC Volendam is de nummer laatst van de eredivisie. Volg het duel via ons liveblog!