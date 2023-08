LIVE eredivisie | FC Utrecht en Heerenveen trappen voetbalzondag af

Ajax in play-offs Europa League naar Bulgarije na eindsprint Ludogorets

Ajax neemt het in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Europa League op tegen Ludogorets. De kampioen van Bulgarije scoorde na rust vier keer in de return tegen FC Astana en wonnen met 5-1, na eerder in Kazachstan nog met 2-1 te hebben verloren.