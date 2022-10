LIVE eredivisie | FC Utrecht krijgt Sparta over de vloer in Galgenwaard

KNVB Beker Sparta komt met de schrik vrij tegen amateurs, ook PEC Zwolle weet maar net te winnen

Sparta was gewaarschuwd nadat RKC en Vitesse deze week in het KNVB-bekertoernooi door amateurclubs werden uitgeschakeld. Toch hadden de reserves die trainer Maurice Steijn het veld in had gestuurd het hartstikke moeilijk met de amateurs van OFC uit Oostzaan. Invaller Tobias Lauritsen maakte met twee doelpunten het verschil op het kunstgras in Purmerend: 1-3.

20 oktober