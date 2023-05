LIVE eredivisie | FC Volendam - Sparta na beker bier op het veld tijdelijk gestaakt, netten opgehangen voor tribune

Sparta is na een sterk seizoen in de eredivisie al zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers spelen vandaag de uitwedstrijd tegen FC Volendam, dat nog niet zeker is van handhaving. De tussenstand is 1-1, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.