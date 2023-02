LIVE eredivisie | Feyenoord en AZ duelleren in topper om koppositie

Column Sjoerd Mossou | Schelden met kanker: dieper kun je haast niet zinken

Columnist Sjoerd Mossou weet dat het niet nieuw is, maar hoopt dat er einde aan komt. ,,Schelden met ‘kanker’ of ‘kk’ is een typisch Nederlandse aangelegenheid, veelal voorbehouden aan relatief jonge, vaak anoniem opererende losers.”