Live eredivisie | Feyenoord - Heerenveen

Geboortege­meen­te schiet comateuze Donny van Iperen te hulp voor betere zorg

De gemeente Dijk en Waard schiet Donny van Iperen te hulp. De voetballer, die in coma ligt in Moldavië, wordt als hij terugkeert naar Nederland ingeschreven als inwoner. Dan komt hij in aanmerking voor een Nederlandse zorgverzekering.

10 augustus