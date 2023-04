LIVE eredivisie | Feyenoord slaat twee keer in twee minuten toe, RKC lijkt na halfuur spelen verslagen

De Kuip, woensdag nog het decor van de inktzwarte avond van de Klassieker, is vanavond het stadion waar de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk wordt gespeeld. Feyenoord heeft vijf punten voorsprong op Ajax en PSV, die allebei wonnen dit weekend. RKC is nog in de race voor de play-offs voor Europees voetbal. De aftrap is om 20.00 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.